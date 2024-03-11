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        Tokat'ta kavşakta duran araçlara otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 13:15 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:15
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        Tokat'ta kavşakta duran araçlara otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kocakavak Kavşağı'nda yaşanan hasarlı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, kırmızı ışıkta duran polis otosu ve diğer otomobillere arkadan gelen ve hızını kontrol edemeyen başka bir otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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