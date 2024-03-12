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        Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ait açıklama

        Tokat Valiliğince, Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ait makinaların çürümeye terk edildiği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 23:37 Güncelleme: 12.03.2024 - 23:37
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        Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ait açıklama
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        Tokat Valiliğince, Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ait makinaların çürümeye terk edildiği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

        Yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ait makinaların çürümeye terk edildiği iddiaları üzerine bu açıklamanın yapılması gereğinin duyulduğu belirtildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üç atölye binası ile idari binaya bakanlığımız tarafından yıkım kararı verilmiştir. Okulda normal eğitim öğretime güçlendirmesi tamamlanan dört binada devam edilmektedir. Yeni yapılacak atölyelerde bulunan tezgah, alet ve demirbaş malzemelerinin konulması için Gezirlik Mah. 2028 ada 18 nolu parsele (840M2) 20 × 42 x 6 metre boyutlarında çelik konstrüksiyon depo yapılacaktır. Depo yapımı için proje çalışmaları başlamıştır. Depo yapımının tamamlanmasıyla birlikte eski atölye binalar yıkılacak ve Devlet Yatırım Programında olan yeni atölye ve derslik binaları yapılacaktır. Yeni yapılacak atölyelerin projeleri ilimiz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği il Müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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