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        Tokat'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü kutlandı

        Tokat'ın Yeşilyurt, Sulusaray ve Artova ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 16:25 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:42
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        Tokat'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü kutlandı
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        Tokat'ın Yeşilyurt, Sulusaray ve Artova ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı.

        Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Yeşilyurt Kaymakam Vekili Murathan Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Ssaygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma, şiirlerin okunması, İstiklal Marşı'nın ilk bestesinin dinlenmesi ve koro halinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        - Artova

        Artova ilçesinde de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı.

        Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda Kaymakam Erkan Atam, Cumhuriyet Savcısı Abdussamet Karakurt ve kurum amirlerinin katılımıyla program düzenlendi.

        Programda konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından gösteriler sergilendi, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

        Yapılan konuşmalarda İstiklal Marşı'nın önemi ve değerine değinildi.

        - Sulusaray

        Sulusaray ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen program Çok Programlı Anadolu Lisesi Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Günün anlam ve önemi belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğrenciler tarafından oratoryo gösterisi sunuldu.

        Programa, Kaymakam Ömer Burak Bozkurt, İlçe Belediye Başkanı Necmettin Çoruk ve daire amirleri katıldı.

        - Reşadiye

        Reşadiye ilçesinde de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

        Halk Eğitim Merkezi'ndeki programda, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemi belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğrenciler tarafından oratoryo gösterisi sunuldu.

        İlçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

        Programa, Kaymakam Ahmet Tan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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