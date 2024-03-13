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        GÜNCELLEME - Tokat'ta tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 03:51 Güncelleme: 13.03.2024 - 03:51
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        GÜNCELLEME - Tokat'ta tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Rıdvan Uslu yönetimindeki 55 AVB 55 plakalı otomobil, Kale köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Pınar Geçgen, Samet Özmert ve Özlem Öksüz yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, hızla gelen aracın yolun kenarına çarparak telleri aşıp tarlaya devrilmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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