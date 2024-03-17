Tokat'ta polisler ve lise öğrencilerinden 18 Mart klibi

Tokat Valiliğinin paylaştığı klipte, İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri rol aldı.

Tokat'ta polisler ve lise öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.

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