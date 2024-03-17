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        Tokat'ta polisler ve lise öğrencilerinden 18 Mart klibi

        Tokat'ta polisler ve lise öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 17:49 Güncelleme: 17.03.2024 - 17:49
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        Tokat'ta polisler ve lise öğrencilerinden 18 Mart klibi
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        Tokat'ta polisler ve lise öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.

        Tokat Valiliğinin paylaştığı klipte, İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri rol aldı.

        Şehitlikte çekilen klipte, polisler ve dönemin asker kıyafetini giyen öğrenciler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

        Arka planda "Hey Onbeşli" türküsünün seslendirildiği klip, "Onbeşliler Diyarı'ndan, şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" yazısıyla paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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