Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta tarlaya düşen otomobildeki 3 İranlı yaralandı

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde tarlaya düşen otomobildeki 3 İranlı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 19:35 Güncelleme: 16.03.2024 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta tarlaya düşen otomobildeki 3 İranlı yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde tarlaya düşen otomobildeki 3 İranlı yaralandı.

        İran uyruklu Mohammadalı Zahedıfard (72) idaresindeki 99AD929 İran plakalı otomobil, Darıderesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp tarlaya düştü.

        Kazada, sürücü ile araçtaki Naıyer Farıd Hosseınpour (55) ve Reıhaneh Zahedıfard (33) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Medvedev sandık başındaki protestoculara 'hain' dedi
        Medvedev sandık başındaki protestoculara 'hain' dedi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Milli güreşçi Nesrin Baş'tan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        Milli güreşçi Nesrin Baş'tan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu; battaniyelerle araçlarını korudular
        Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu; battaniyelerle araçlarını korudular
        Tokat'ta dolu etkili oldu
        Tokat'ta dolu etkili oldu
        TOGÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı programı düzenlendi
        TOGÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı programı düzenlendi
        TOGÜ'de piyano resitali gerçekleştirildi
        TOGÜ'de piyano resitali gerçekleştirildi
        Tokat'ta cip tarlaya devrildi: 4 yaralı
        Tokat'ta cip tarlaya devrildi: 4 yaralı