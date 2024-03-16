Tokat'ta tarlaya düşen otomobildeki 3 İranlı yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde tarlaya düşen otomobildeki 3 İranlı yaralandı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde tarlaya düşen otomobildeki 3 İranlı yaralandı.
İran uyruklu Mohammadalı Zahedıfard (72) idaresindeki 99AD929 İran plakalı otomobil, Darıderesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp tarlaya düştü.
Kazada, sürücü ile araçtaki Naıyer Farıd Hosseınpour (55) ve Reıhaneh Zahedıfard (33) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.