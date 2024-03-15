Milli güreşçi Nesrin Baş'tan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli güreşçi Nesrin Baş, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli güreşçi Nesrin Baş, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz’ı ziyaret etti.
Şubat ayında Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda altın madalya kazanan Nesrin Baş, TOGÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Ağaoğlu, öğretim görevlisi Sebati Kaya ile Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Yılmaz, Baş'ı başarısından dolayı tebrik etti.
Milli güreşçi Baş da Yılmaz'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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