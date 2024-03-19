Otomobiliyle giderken kesilen ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

TOKAT'ta, eski Turhal kara yolunda önlem alınmadan kesilen ağaç yola devrildi. O anlar, olası kazadan saniyelerle kurtulan Bilal İpek'in aracının kamerasına yansıdı.

Olay, dün, Tokat-Turhal kara yolu Emirseyit mevkisinde meydana geldi. Bir kişi, yol kenarındaki bahçesindeki ağacı kesmeye başladı. Herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan kesilen ağaç, yola devrildi. Bu sırada ailesiyle birlikte otomobiliyle seyir halinde olan Bilal İpek ise olası kazadan kıl payı kurtuldu. Ağacın devrilmesi, İpek'in otomobilinin kamerasına yansıdı.