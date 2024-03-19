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        Otomobiliyle giderken kesilen ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

        TOKAT'ta, eski Turhal kara yolunda önlem alınmadan kesilen ağaç yola devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 15:34 Güncelleme: 19.03.2024 - 15:40
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        Otomobiliyle giderken kesilen ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
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        TOKAT'ta, eski Turhal kara yolunda önlem alınmadan kesilen ağaç yola devrildi. O anlar, olası kazadan saniyelerle kurtulan Bilal İpek'in aracının kamerasına yansıdı.

        Olay, dün, Tokat-Turhal kara yolu Emirseyit mevkisinde meydana geldi. Bir kişi, yol kenarındaki bahçesindeki ağacı kesmeye başladı. Herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan kesilen ağaç, yola devrildi. Bu sırada ailesiyle birlikte otomobiliyle seyir halinde olan Bilal İpek ise olası kazadan kıl payı kurtuldu. Ağacın devrilmesi, İpek'in otomobilinin kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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