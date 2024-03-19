Tokat'ta Necati dede, yarım asırdır leylek yuvasının onarımını yapıyor

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yaşayan Necati Avşar, yarım asırdır leylek yuvasının bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.

İlçeye bağlı Hatipli beldesinde yaşayan 86 yaşındaki Necati Avşar, evinin yanındaki söğüt ağacında bulunan leylek yuvasının bakım ve onarımını, çocukları ve akrabalarının yardımıyla her yıl bahar ayında leylekler gelmeden önce tamamlıyor.

Avşar, AA muhabirine, evinin yakınında bulunan söğüt ağacındaki leylek yuvasının bakımını her yıl yaptığını söyledi.

Hemen hemen 50 senedir yuvayı her yıl onardığını belirten Avşar, "Çocuklarım da bana yardımcı oluyorlar. Bir adamla olmuyor. Geçen bir akrabam geldi, ağaca çıktı. Ben ise yuvanın yakınlarındaki pislikleri temizledim. İkimiz yuvanın temizliğini yapmış olduk." dedi.

Her yıl iki leyleğin gelerek yuvaya yerleştiğini dile getiren Avşar, yaptığı işten dolayı mutlu olduğunu kaydetti.