Niksar Kaymakamı Çeçen şehit aileleri ve gazileri ağırladı
Tokat'ın Niksar ilçesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verildi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verildi.
Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, iftara katılan ailelere teşekkür etti.
Çeçen, "Vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve gazilerimize sağlık ve sabırlar diliyorum. Şehit ve gazi ailelerin mübarek ramazan ayını tebrik ediyorum." dedi.
İftarda Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Kaymakam Çeçen ve eşi Meltem Danışan Çeçen, iftara katılan şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi.
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