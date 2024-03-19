Niksar Kaymakamı Çeçen şehit aileleri ve gazileri ağırladı

Kaymakam Çeçen ve eşi Meltem Danışan Çeçen, iftara katılan şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi.

Çeçen, "Vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve gazilerimize sağlık ve sabırlar diliyorum. Şehit ve gazi ailelerin mübarek ramazan ayını tebrik ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.