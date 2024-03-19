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        TOGÜ Rektörü Yılmaz'a Down sendromlulardan ziyaret

        21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla Down sendromlu çocuk ve gençler, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 16:59 Güncelleme: 19.03.2024 - 16:59
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        TOGÜ Rektörü Yılmaz'a Down sendromlulardan ziyaret
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        21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla Down sendromlu çocuk ve gençler, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Ziyarette TOGÜ Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü, öğretim görevlisi Neslihan Canpolat Çığ ve Melih Sağıroğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Abdurrahman İlhan, Müdür Yardımcısı Ayşe Gündoğdu, Türkiye Down Sendromu Derneği Tokat Şube Başkanı Seyhan Yazıcı Çoluk, Beyazay Derneği Tokat Şube Başkanı Suna Arslan Köten ve üyeleri, Down sendromlu çocuklar ve öğrenciler yer aldı.

        Ziyarette Down sendromu farkındalığının önemine değinilerek, 21 Mart’ta yapılacak panel ile ilgili bilgi aktarıldı. Down sendromu farkındalığı için farklı renkteki çoraplarla da fotoğraf çektirildi.

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