TOGÜ Rektörü Yılmaz'a Down sendromlulardan ziyaret 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla Down sendromlu çocuk ve gençler, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı Giriş: 19.03.2024 - 16:59 Güncelleme: 19.03.2024 - 16:59 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL