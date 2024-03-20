Erbakan: Biz mutabakat metnini sırf spor olsun diye yazmadık (2)

TOKAT'TADÜZENLENEN MİTİNGDE KONUŞTU

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum'daki mitingin ardından Tokat'ta düzenlenen mitinge katıldı. Behzat Bulvarında düzenlenen mitingde konuşan Erbakan, Yeniden Refahlı belediyelerin uyuşturucu ve LGBT ile mücadele edeceğini belirterek, "Belediyenin binalarında, billboardlarında, salonlarında, caddelerinde, sokaklarında, meydanlarında bunların etkinlik adı altında ahlaksızlık propaganda yapmasına, bu sapkınlığın normalleşmesinin propagandasının yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. LGBT'ye Yeniden Refahlı belediyeler asla geçit vermeyecek. Bu bizim namus meselemizdir. Yeni nesillerimizi, evlatlarımızı bu sapkınlıktan, beladan koruyacağız. Yine uyuşturucu belası; Yeniden Refahlı belediyeler, gençlerimiz bu belaya müptela olmasın diye her türlü projeleri hayata geçirecek. Bu belaya müptela olan gençlerimizin kurtarılması için projeler hayata geçirecekler. Uyuşturucu ve LGBT'yle en etkili mücadeleyi yapıp sadece neslimize değil, şehrimize de sahip çıkacağız" dedi.