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        Erbakan: Biz mutabakat metnini sırf spor olsun diye yazmadık (2)

        TOKAT'TADÜZENLENEN MİTİNGDE KONUŞTUYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum'daki mitingin ardından Tokat'ta düzenlenen mitinge katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 01:12 Güncelleme: 20.03.2024 - 01:15
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        Erbakan: Biz mutabakat metnini sırf spor olsun diye yazmadık (2)
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        TOKAT'TADÜZENLENEN MİTİNGDE KONUŞTU

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum'daki mitingin ardından Tokat'ta düzenlenen mitinge katıldı. Behzat Bulvarında düzenlenen mitingde konuşan Erbakan, Yeniden Refahlı belediyelerin uyuşturucu ve LGBT ile mücadele edeceğini belirterek, "Belediyenin binalarında, billboardlarında, salonlarında, caddelerinde, sokaklarında, meydanlarında bunların etkinlik adı altında ahlaksızlık propaganda yapmasına, bu sapkınlığın normalleşmesinin propagandasının yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. LGBT'ye Yeniden Refahlı belediyeler asla geçit vermeyecek. Bu bizim namus meselemizdir. Yeni nesillerimizi, evlatlarımızı bu sapkınlıktan, beladan koruyacağız. Yine uyuşturucu belası; Yeniden Refahlı belediyeler, gençlerimiz bu belaya müptela olmasın diye her türlü projeleri hayata geçirecek. Bu belaya müptela olan gençlerimizin kurtarılması için projeler hayata geçirecekler. Uyuşturucu ve LGBT'yle en etkili mücadeleyi yapıp sadece neslimize değil, şehrimize de sahip çıkacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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