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        Haberler Gündem Tokat'ta yaşanan trafik kazasında bisiklet sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Tokat'ta yaşanan trafik kazasında bisiklet sürücüsü öldü

        Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 48 yaşındaki bisiklet sürücüsü Cemal Alpay hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 04:25 Güncelleme: 29.09.2024 - 04:25
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        Kazada bisiklet sürücüsü öldü
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        Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen kazada B.S'nin (30) kullandığı otomobil, Alpay'ın kullandığı bisiklet ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Cemal Alpay'a aynı yönde seyreden D.G'nin (21) kullandığı otomobil de çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Alpay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alpay'ın cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Gözaltına alınan 2 sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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