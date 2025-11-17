KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

Muhammen Bedeli 50.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000 TL,

Muhammen Bedeli 50.001 TL ile 200.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000 TL,

Muhammen Bedeli 200.001 TL ile 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,

Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 2.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,

Muhammen Bedeli 2.000.001 TL ile 5.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL,

Muhammen Bedeli 5.000.001 TL ile 11.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.000.000 TL,

Muhammen Bedeli 11.000.001 TL ile 30.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.500.000 TL,

Muhammen Bedeli 30.000.001 TL ile 80.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000.000 TL,

Muhammen Bedeli 80.000.001 TL ile 200.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000.000 TL,

Muhammen Bedeli 200.000.001 ve üstü gayrimenkuller için TL 40.000.000 TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.