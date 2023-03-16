TOKİ Uşak arsa kura çekimi sonuçları ve isim listesi gündeme geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var." ifadeleri ile TOKİ arsa kuralarının başladığını açıklamıştı. İşte 15.15'te başlaması planlanan Uşak TOKİ arsa kura sonuçları ve isim listesi...