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        Haberler Televizyon Tolga Tekin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Tolga Tekin hayatı, rol aldığı yapımlar ve biyografisi

        Tolga Tekin kimdir? Tolga Tekin hayatı ve rol aldığı yapımlar

        Uzun yıllardan beri oyunculuk yapan ve bu zamana kadar onlarca yapım sayesinde izleyici ile buluşan Tolga Tekin'in hayatı araştırılıyor. Peki, Tolga Tekin kimdir? İşte, Tolga Tekin hayatı ve kariyerine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 14:03 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:03
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        Bu zamana kadar farklı tiyatro, dizi ve film projelerinde yer alan Tolga Tekin'in biyografisi, seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, Tolga Tekin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, Tolga Tekin'in hayatı ve yer aldığı yapımlar...

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        TOLGA TEKİN KİMDİR?

        19 Mart 1973 tarihinde Ankara doğumlu Tolga Tekin, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. 1996 ile 2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaktadır.

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        TOLGA TEKİN KARİYERİ VE BİYOGRAFİSİ

        Bizim Evin Halleri, Kapalıçarşı, Muhteşem Yüzyıl, Paramparça Rising of Ottoman, Akıncı, 50M2, Rüzgarda Salınan Nilüfer, Kelebekler, Bizi Hatırla gibi birçok dizi ve filmlerde yer almıştır. Tolga Tekin, 21 Temmuz 2013 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Koltuk ile evlenmiş, 2014 yılında ayrılmıştır.

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        TOLGA TEKİN'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

        2008: Bizim Evin Halleri : Samet Polat

        2009: Deniz Yıldızı : Gürsel Ateş

        2010: Kapalıçarşı : Ömür Atay

        2010: Kardelen : Mehmet Güneş

        2011: Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm : Serdar Akar

        2011: Reis

        2011: Zenne

        2012: Çıplak Gerçek

        2012: Muhteşem Yüzyıl : Durul Taylan - Yağmur Taylan - Barbaros Hayreddin Paşa

        2013: Behzat Ç. Ankara Yanıyor : Serdar Akar

        2014: Paramparça : Cevdet Mercan

        2016: Rüzgarda Salınan Nilüfer

        2018: Bir Litre Gözyaşı

        2018: Kelebekler

        2018: Vatanım Sensin - Mehmet Âkif Ersoy

        2019: Bizi Hatırla

        2020: Rise of Empires: Ottoman

        2021: 50m2

        2021: Akıncı

        2021: Dünya Hali

        2022: Kuruluş Osman - Samsa Çavuş

        2023: Taçsız Prenses

        2023: Aktris

        2023: Hayatımın Neşesi

        2023: Sen Türkülerini Söyle Özel

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        TOLGA TEKİN'İN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

        1996: Türkmen Düğünü : Ali Yörük - Ankara Devlet Tiyatrosu

        1997: Harikalar Mutfağı : Ege Işık - Adana Devlet Tiyatrosu

        1997: İkinci Bölüm : Neil Simon - Adana Devlet Tiyatrosu

        1998: Soytarılar : R.Ppavelkıc - Adana Devlet Tiyatrosu

        1998: V. Frank : Friedrich Dürrenmatt - Adana Devlet Tiyatrosu

        2000: Karar Kimin : Brian Clark - Adana Devlet Tiyatrosu

        2000: Hırçın Kız : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu

        2001: Kaçık : Tom Topor - Adana Devlet Tiyatrosu

        2001: Bağdat Hatun : Güngör Dilmen - Adana Devlet Tiyatrosu

        2001: Cadı Kazanı : Arthur Miller - Adana Devlet Tiyatrosu

        2001: Kızılırmak Karakoyun : Tuncer Cücenoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu

        2002: Abdülcanbaz : Turhan Selçuk - Adana Devlet Tiyatrosu

        2002: Akıllı Soytarı : Fikret Terzi - Adana Devlet Tiyatrosu (yönetmen)

        2003: Cimri : Molière - Adana Devlet Tiyatrosu

        2003: Figaro'nun Düğünü : Beaumarvhais - Adana Devlet Tiyatrosu

        2004: Carmela ve Paolino : Jose Santis Sinisterra - Adana Devlet Tiyatrosu

        2004: Fırtına : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu

        2004: Kuru Gürültü : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu

        2005: Kayıp Toprağın Türküsü : Angelo Savelli - Ankara Devlet Tiyatrosu

        2006: Salome : Oscar Wilde - Ankara Devlet Tiyatrosu

        2007: Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu

        2007: Aşk-ı Memnu : Halid Ziya Uşaklıgil - Ankara Devlet Tiyatrosu

        2009: Don Giovanni ve Uşağı Pulcinella : Angelo Savelli - Ankara Devlet Tiyatrosu

        2010: Üç Yönetmen Üç Oyun (Bekleyiş) : Ethan Coen - Ankara Devlet Tiyatrosu

        2011: Yastık Adam : Martin McDonagh - Ankara Devlet Tiyatrosu

        2014: Macbeth : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu

        2017: Radyo-yu Hümayun : Özlem Lale - Ankara Devlet Tiyatrosu

        2019: Polisler : Slawomir Mrozek - Duru Tiyatro

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