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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 2 Mayıs Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 2 Mayıs Perşembe hava durumu

        Türkiye'de yağmur kaldığı yerden devam ediyor. Meteorolojiye göre; yağışlar bir süre daha gündemdeki yerini koruyacak ancak yağmurları geride bırakmak üzereyiz. Mayıs'ın ilerleyen günlerde özlenen bahar havaları geri gelecek. İşte, 2 Mayıs Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 11:51 Güncelleme: 01.05.2024 - 11:51
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        Yurt genelinde yağışlı havanın etkisi yarın da devam ediyor. Bazı şehirlerde yağmur biraz ara verse de değişken havalara bir süre daha uyum sağlamak zorunda kalacağız. İşte, 2 Mayıs Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

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        YARIN (2 MAYIS PERŞEMBE) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        Yarın İstanbul yer yer yağışlı olsa da sağanak beklenmiyor. Sıcaklıklar ise sabitliğini koruyacak ve en fazla 17 dereceye kadar çıkacak.

        Ankara ise yağışsız bir güne uyanacak. Hava bulutlu olsa daa sıcaklıklar 22 dereceye kadar ulaşacak.

        İzmir ise parçalı bulutlu ancak güneşli olacak; sıcaklıklar 25 derece etrafında seyredecek.

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        YARIN (2 MAYIS PERŞEMBE) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye genelindeki 'çoklu hava durumu' devam ediyor. Marmara, Ege ve Akdeniz bulutlu ve yer yer güneşli bir gün yaşarken; kalan bölgelerde sağanak bekleniyor. Yarın sıcaklıklar ortalama 20 derece civarında seyredecek.

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