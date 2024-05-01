YARIN (2 MAYIS PERŞEMBE) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Yarın İstanbul yer yer yağışlı olsa da sağanak beklenmiyor. Sıcaklıklar ise sabitliğini koruyacak ve en fazla 17 dereceye kadar çıkacak.

Ankara ise yağışsız bir güne uyanacak. Hava bulutlu olsa daa sıcaklıklar 22 dereceye kadar ulaşacak.

İzmir ise parçalı bulutlu ancak güneşli olacak; sıcaklıklar 25 derece etrafında seyredecek.