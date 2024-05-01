EMEKLİ ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53 ve mart ayı için 3,16 enflasyon farkı belli oldu. Böylece 3 aylık enflasyon farkı yüzde 15,06 olarak belirlendi.