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        Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da piste çıkıyor

        MotoGP'de ülkemizi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezonun 9. yarışında Çekya'da piste çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 10:49 Güncelleme:
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        Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da piste çıkıyor

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 9. yarışında Çekya'da mücadele edecek.

        Brno kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 pistte ​​​​​​​21 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 11.50'de, sprint mücadelesi de TSİ 16.00'da başlayacak.

        Yarış ise 21 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

        MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, organizasyonun 8. etabı Macaristan Grand Prix’sini 11. sırada tamamlayarak, MotoGP kariyerinin en iyi sonucunu elde etti.

        Toprak Razgatlıoğlu, ilk 8 etapta topladığı 9 puanla genel klasmanda 22. sırada yer aldı.

        Şampiyonada pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

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        1. Marco Bezzecchi (İtalya): 180 puan

        2. Jorge Martin (İspanya): 160

        3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 138

        4. Pedro Acosta (İspanya): 132

        5. Marc Marquez (İspanya): 108

        22. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 9

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