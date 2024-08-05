Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Törene Kuzey Kore lideri Kim Jong Un katıldı: Orduya 250 adet balistik füze sistemi teslim edildi | Dış Haberler

        Törene Kuzey Kore lideri Kim Jong Un katıldı: Orduya 250 adet balistik füze sistemi teslim edildi

        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un askeri nükleer programın genişletilmesi çağrısında bulunduğu törende, orduya 250 adet balistik füze sistemi teslim edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 14:21 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzey Kore ordusuna 250 adet füze sistemi teslim edildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, katıldığı törende ABD tehdidine karşı askeri nükleer programının genişletilmesi çağrısında bulundu ve orduya 250 adet balistik füze teslim edildiğini duyurdu.

        Kuzey Kore devlet medyasında yer alan haberlerde, balistik füzelerin ülkenin mühimmat fabrikaları tarafından yeni üretildiğini ve "taktik" balistik füzeleri ateşlemek üzere tasarlandığını bildirdi.

        Kim, Pyongyang'daki Pazar günü düzenlenen etkinlikte yeni balistik füzelerin Güney Kore üzerinde "ezici" bir güç sağlayacağını ve taktik nükleer silahların operasyonunu daha pratik ve verimli hale getireceğini söyledi.

        REKLAM

        Kuzey Kore, kısa menzilli nükleer silahlarını genişletirken, aynı zamanda kıtalararası balistik füze denemelerini sürdürüyor.

        Törende konuşan Kim, ülkesinin ABD ile uzun süreli bir çatışmaya hazırlanmasını istedi ve askeri gücün genişletilmesi çağrısında bulundu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kuzey kore
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Bördübet yangınında kampçılara iddianame!
        Bördübet yangınında kampçılara iddianame!
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Borsada sert düşüş
        Borsada sert düşüş
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Cinayetten yargılanan avukat cezaevinde intihar etti!
        Cinayetten yargılanan avukat cezaevinde intihar etti!
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        Yaz günü kara bulutlu!
        Yaz günü kara bulutlu!