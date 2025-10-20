Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Torontolu Adam filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Torontolu Adam ne zaman çekildi?

        Torontolu Adam filminin konusu ve oyuncu kadrosu: Torontolu Adam ne zaman çekildi?

        Torontolu Adam (The Man from Toronto) filmi, beyaz perdenin ardından 20 Ekim Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Robbie Fox, Chris Bremner, Jason Blumenthal'in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Patrick Hughes oturmaktadır. Peki, "Torontolu Adam filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Torontolu Adam filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 18:39 Güncelleme: 20.10.2025 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Torontolu Adam filminin konusu ve oyuncuları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Torontolu Adam filmi, bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Kevin Hart, Woody Harrelson, Kaley Cuoco ve Ellen Barkin'in başrollerini paylaştığı film, 2022 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, Torontolu Adam filminin konusu ve oyuncularını mercek altına aldı. Peki, "Torontolu Adam filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Torontolu Adam ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        TORONTOLU ADAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Beceriksiz bir girişimcinin hayatı, dünyanın en ölümcül suikastçılarından biri olan ve Torontolu Adam olarak bilinen gizemli bir adamla karıştırılmasıyla altüst olur. Airbnb'de yaşanan talihsiz bir karışıklık, bu iki yabancıyı aynı çatı altında buluşturur. Kimliklerin karışmasıyla sıradan adam kendini tehlikeli bir komplonun tam ortasında bulur. Artık hayatta kalabilmek ve bu karmaşadan çıkabilmek için, istemese de bu acımasız suikastçıyla birlikte hareket etmek zorundadır.

        TORONTOLU ADAM OYUNCULARI KİMLER?

        REKLAM

        Kevin Hart - Graeme

        Woody Harrelson - Randy, "Man from Toronto"

        Kaley Cuoco - Maggie

        Ellen Barkin

        Pierson Fodé - "Man from Miami"

        Jasmine Mathews - Ruth

        Lela Loren

        Kate Drummond

        Tomohisa Yamashita

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Su altında 'evet' dedi
        Su altında 'evet' dedi
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları