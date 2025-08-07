Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu Trabzon'da yaşayan Kemalettin Aydın (61), yaylaya kendisini ziyarete gelen torunu Buğlem Aydın'a dönüş yolunda (4) üzüldüğü için veda edemedi. Kemalettin Aydın, bir süre sonra hareket eden aracın arkasından dakikalarca koşarken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Habertürk Giriş: 07.08.2025 - 23:33 Güncelleme: 07.08.2025 - 23:33 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL