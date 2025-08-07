Habertürk
        Torununun ardından dakikalarca koştu

        Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu

        Trabzon'da yaşayan Kemalettin Aydın (61), yaylaya kendisini ziyarete gelen torunu Buğlem Aydın'a dönüş yolunda (4) üzüldüğü için veda edemedi. Kemalettin Aydın, bir süre sonra hareket eden aracın arkasından dakikalarca koşarken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 23:33 Güncelleme: 07.08.2025 - 23:33
        Torununun ardından dakikalarca koştu
        Kent merkezinde yaşayan Buğlem Aydın, babası Kemal ve annesi Gülistan Aydın ile birlikte dedesi Kemalettin Aydın’ın Düzköy ilçesindeki yayla evine ziyarete gitti. Dede ve torun, birlikte geçirdikleri zamanın ardından ayrılmakta zorlandı. Üzüntüden torununa veda edemeyen Aydın, hareket eden aracın arkasından bir süre koştu.

        Dönüş yolculuğu sırasındaki duygusal anlar anne Gülistan Aydın tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük bir ilgi gördü.

        Görüntülerde, Kemalettin Aydın’ın aracın arkasında koşarken, torunu Buğlem Aydın’ın da araç içinden elini tuttuğu dedesine, 'Dedeciğim çok iyi koşuyorsun' diyerek karşılık verdiği görülüyor.

