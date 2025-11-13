Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular ısınma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, 5'e 2 çalışmanın ardından dar alan oyunuyla sona erdi.
Öte yandan antrenman öncesi Benjamin Bouchouari için doğum günü pastası kesildi.
Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.