        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 20:58 Güncelleme: 13.11.2025 - 20:58
        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular ısınma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, 5'e 2 çalışmanın ardından dar alan oyunuyla sona erdi.

        Öte yandan antrenman öncesi Benjamin Bouchouari için doğum günü pastası kesildi.

        Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın devam edecek.

