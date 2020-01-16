Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

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Ziraat Türkiye Kupası 16 tur ilk maçında Trabzonspor, Denizlispor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordomavili ekibin 10 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada ceza sahası dışından Sosa'nın kale sahasına doğru gönderdiği topa Sörloth hamle yapmak istedi ancak, meşin yuvarlak direkt filelerle buluştu. 10

30. dakikada Zeki Yavru'nun yerden ceza sahası içine doğru gönderdiği topa gelişine vuran Recep Niyaz'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Obi Mikel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Aissati'nin vuruşunda kaleci Erce'den dönen meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

45. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'den aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.



Stat: Medical Park

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Alpaslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx

Trabzonspor: Erce Kardeşler xx, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Abdulkadir Parmak x, Obi Mikel x, Sosa xx, Ndiaye xx, Nwakaeme x, Sorloth x

Yedekler: Arda, Hosseini, Ekuban, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Sefa Kınalı, Behlül Aydın, Serkan Asan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Denizlispor: Tolgahan Acar x, Zeki Yavru x, Oğuz Yılmaz x, Mustafa Yumlu x, Tiago Lopez x, Pawel Murawski x, İsmail Aissati x, Olcay Şahan x, Hadi Sacko x, Recep Niyaz x, Rodallega x

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Stachowiak, Kadir Kurt, Mbamba, Sedat Şahintürk, Asım, Vellesilla, Alihan Kalkan

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Gol: Sosa (dk. 22) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Zeki Yavru (Denizlispor)

TRABZON 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:24

YATSI 18:49

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