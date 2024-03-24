Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçta konuk takımın gollerini Buket Karadağ ve Blessing Nkor attı. Bordo-mavili ekibin golünü ise Balongo kaydetti.

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