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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor, deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 14:50 Güncelleme: 24.03.2024 - 14:50
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor, deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yendi.

        Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçta konuk takımın gollerini Buket Karadağ ve Blessing Nkor attı. Bordo-mavili ekibin golünü ise Balongo kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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