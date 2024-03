Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Trabzon'da konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden sonra dağıttıkları konut sayısının 76 bini bulduğunu belirterek, "Her ay da 10 bin, 15 bin ev vermeye devam edeceğiz. Tam bin tane şantiyede 110 bin kişilik orduyla çalışıyoruz şimdi." dedi.

Yomra ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Özhaseki, Anadolu'nun son dönemde mazlumların sığınma coğrafyası olduğunu söyledi.

Balkanlar'da, Karadeniz'de, doğuda ve güneyde ne kadar kardeşleri varsa hep bu coğrafyaya geldiklerini belirten Özhaseki, "Allah'a hamdolsun, etle tırnak gibi olduk. Bir olduk, beraber olduk. Bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız okunuyor. Gittikçe büyüyoruz. Düşmana korku salıyor, gönül coğrafyamıza da huzur veriyoruz." diye konuştu.

Özhaseki, "Her güzelin kusuru olduğu gibi, bu coğrafyanın da iki kusuru var. Birisi fitne örgütleri. Türkiye'yi bölmek, parçalamak isteyen, yurt dışından destekli bu hainler hiç bitmek bilmiyor. İkincisi de depremsellik. Deprem de başımızın belası. Onu bilerek hareket etmek durumundayız." dedi.

Hacettepe Üniversitesine 1975'te girdiğinde duvarda terör örgütlerinin yazılarını gördüğünü anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"'Bunlar ne istiyorlar?' dedim, neredeyse 50 sene önce. Nereyi bölmek istiyorlar, bu ülkenin içerisinde yeni bir devlet mi kurmak istiyorlar? Ne yazık ki zaman içerisinde çukur eylemleriyle birlikte paçavralarını bayrak diye çekerek 'Öz yönetim ilan ettik.' demek gafletinde bulundular. Ben o dönemde yine aynı makamda bakandım, o bölgelere ömrümde ilk defa gittim. Şırnak'a, Cizre'ye, Silopi'ye, Nusaybin'e, Yüksekova'ya, her tarafa gittim. Orada karşımdaki muhataplarımızın büyük bir çoğunluğu da PKK'nın siyasi uzantılarıydı. Bir gün açılışta buradan daha kalabalık bir ekip olarak onlar karşımdayken emin olun şunları aynen yüzlerine söyledim. Dedim ki: 'Dün gece Cizre'ye geldim, size hizmet ediyorum Cizre'de, suları getirdim, kanalizasyonunuzu yapıyorum, binlerce PKK'lının yıktığı evleri yapıyorum ama bana sabaha kadar küfrettiniz. PKK'lılar sabaha kadar 'Kayserili faşist bakan ne işin var burada?' diye bağırdınız durdunuz bana. Evet, ben Kayseriliyim doğru, Sünni'yim, Türkmen çocuğuyum ama size hizmet ediyorum. Siz, bana 'Faşist bakan burada ne işin var?' derken birkaç kilometre ötede okyanus ötesinden gelmiş Coniler var. On bin kilometreden gelmişler. O Conilere sorsanıza 'Ne işiniz var?' diye. Amerikalılara sorsanıza 'Ne işiniz var burada?' diye. Milyarlarca dolar harcıyorlar. Çocuklarınızın eline veriyorlar, dağa gönderiyorlar. Sonra da o kurşunlar bize dönüyor, kardeşliğimizi bombalıyorlar. Asıl o kitapsızlara sorun 'Ne işiniz var burada?' diye. Bunlar size eşitlik mi getirecek, özgürlük mü getirecek? Nereye gittiler de insanlık götürdüler? Nereye gittiler de özgürlük götürdüler? Her gittikleri yere kan götürdüler, bela götürdüler, şer götürdüler. Cenabıhakk'a şükürler olsun, PKK'yı da bitirdik, FETÖ'yü de bitirdik, DHKP-C'sini de IŞİD'i de toprağa gömdük, bir daha çıkamayacaklar inşallah."