Bakan Uraloğlu: Asla günü kurtarmaya yönelik işler yapmıyoruz (2)
SEÇİMİRTİBAT BÜROSUNUN AÇILIŞINDA KONUŞTUUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'un Tonya ilçesindeki esnaf ziyaretlerinin ardından Vakfıkebir ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açılışına katıldı.
SEÇİMİRTİBAT BÜROSUNUN AÇILIŞINDA KONUŞTU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon’un Tonya ilçesindeki esnaf ziyaretlerinin ardından Vakfıkebir ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açılışına katıldı. Buradaki konuşmasında muhalefet belediyelerin yapmadığı işleri yapıyormuş gibi anlattığını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Hizmet eden, görevde olan insanların elbette eksiği olabilir, hepimizin vardır eksiği. Ya da görevdeki kişi kendisini çok iyi ifade edememiş olabilir. Şimdi bazıları hiç iş yapmadığı halde, CHP tarafı bunu çok iyi beceriyor gerçekten mesela İstanbul’da; sanki dünyanın işini yapmış gibi anlatıyorlar. Adamların yapmadığı işler; bizim yaptığımız işler ama biz onlar kadar anlatamıyoruz. Ama biz samimiyetle diyoruz ki; bunu halk da bilir, halik de bilir. Biz bu saikle çalışıyoruz” dedi.
İFTARDA SPOR CAMİASIYLA BULUŞTU
Bakan Uraloğlu, Vakfıkebir ve Ortahisar ilçelerindeki seçim irtibat bürolarının açılışlarının ardından, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Trabzon’daki spor camiasının katılımı ile düzenlenen iftar programına katıldı. Ortahisar ilçesindeki bir restoranda düzenlenen iftar programına AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zoluoğlu, belediye başkan adayları, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu ve şehirdeki diğer spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.
‘TRABZON SPOR ŞEHRİ’
Spor camiasının bir araya geldiği iftar programında konuşan Bakan Uraloğlu, AK Parti hükümetinin spora destek verdiğini belirterek, “Trabzon gerçekten futbol şehri, spor şehri, aynı zamanda bir kültür ve sanat şehri. Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Futbol Takımı birkaç saat önce Türkiye şampiyonu oldu kendilerini de tebrik ediyorum. Önümüzde malum bir seçim süreci var. Biz gerçekten spora futbola sonuna kadar destek veren sayın cumhurbaşkanımızın liderliğindeki 22’nci yılımızı yaşıyoruz. O spor statlarıyla, tesisleriyle ve sporcularımıza verdiği değerle beraber, bize gerçekten cumhuriyet tarihindeki en önemlerden birini yaşattı. Burada biz de Trabzonspor’umuza, spora destek verdik, sizlerden de 31 Mart’ta destek istiyoruz” diye konuştu.
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