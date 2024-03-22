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        Of Kaymakamı Demirer mahalle ziyaretlerini sürdürdü

        Trabzon'un Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Kireçli Mahallesi sakinlerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:59 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:59
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        Of Kaymakamı Demirer mahalle ziyaretlerini sürdürdü
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        Trabzon'un Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Kireçli Mahallesi sakinlerini ziyaret etti.

        Demirer, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ile mahalledeki Dursun Dumangöz İlkokulu-Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

        Öğrencilerle sohbet eden Demirer, daha sonra muhtar Muammer Hacıfazlıoğlu ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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