Of Kaymakamı Demirer mahalle ziyaretlerini sürdürdü

Öğrencilerle sohbet eden Demirer, daha sonra muhtar Muammer Hacıfazlıoğlu ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

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