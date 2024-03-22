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        Bakan Uraloğlu: Asla günü kurtarmaya yönelik işler yapmıyoruz

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Güzel işler yaptık ve asla günü kurtarmaya yönelik, sizi kandırmaya yönelik işler yapmıyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:24 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:30
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        Bakan Uraloğlu: Asla günü kurtarmaya yönelik işler yapmıyoruz
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        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Güzel işler yaptık ve asla günü kurtarmaya yönelik, sizi kandırmaya yönelik işler yapmıyoruz. Yaptığımız zaman tüm ekibimizle beraber, özenle çalıştık. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz” dedi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon’daki seçim çalışmaları kapsamında Tonya ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, ‘Halk Buluşması’ programlarına katıldı. İskenderli Mahallesi’nde pazaryerini de gezip, belediye başkan adaylarına destek isteyen Uraloğlu, ziyaret ettiği bir kıraathanede konuştu.

        ‘GÜZEL İŞLER YAPTIK’

        AK Parti kadroları olarak kamu kaynaklarını doğru değerlendirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu “Ülkemizin neresine ne lazımsa onları yapmaya gayret ettik, etmeye de devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da talimatı o. ‘Nereye, ne lazımsa onu yapacaksınız’ diyor. Recep Tayyip Erdoğan bize istikamet veriyor, biz de yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizin neresine giderseniz gidin; gerek bakanlık olarak gerek de AK Parti hükümeti olarak neler yaptığımızı görebilirsiniz. 2018’de çok net bir ekonomik sıkıntı yaşadık biliyorsunuz, sonra yetmedi pandemi yaşadık, yetmedi asrın depremini yaşadık ama ona rağmen hizmetlerimiz durmadı. Güzel işler yaptık ve asla günü kurtarmaya yönelik, sizi kandırmaya yönelik işler yapmıyoruz. Yaptığımız zaman tüm ekibimizle beraber, özenle çalıştık. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Çünkü bizim harcadığımız sizin ödediğiniz vergilerdir. Kamu kaynaklarıdır, onları doğru yerlere kullanmamız gerekir. Biz de tam bunu yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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