Bakan Uraloğlu: Asla günü kurtarmaya yönelik işler yapmıyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Güzel işler yaptık ve asla günü kurtarmaya yönelik, sizi kandırmaya yönelik işler yapmıyoruz. Yaptığımız zaman tüm ekibimizle beraber, özenle çalıştık. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon’daki seçim çalışmaları kapsamında Tonya ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, ‘Halk Buluşması’ programlarına katıldı. İskenderli Mahallesi’nde pazaryerini de gezip, belediye başkan adaylarına destek isteyen Uraloğlu, ziyaret ettiği bir kıraathanede konuştu.