Saadet Partisi Çaykara Belediye Başkan adayı Kadıoğlu'ndan 'Uzungöl' açıklaması

SAADET Partisi’nin Trabzon Çaykara Belediye Başkan adayı Mehmet Nuri Kadıoğlu, Uzungöl'ün doğal güzelliklerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için hidroelektrik santrali (HES) projesinin derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

Kadıoğlu, yaptığı açıklamada, Trabzon'un doğal güzelliklerinden biri olan Uzungöl'ün korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekliliğine vurgu yaparak bölgede yapılmak istenen hidroelektrik santrali (HES) projesinin tehlikelerine dikkat çekti.

Uzungöl'ün çevresinde yapılmak istenen hidroelektrik santrali projesine karşı çıktıklarını belirten Kadıoğlu, “Biliyorsunuz, bizim Trabzonlular, hele de Çaykaralılar Trabzonspor hastasıdır. Yani Trabzonlular ceplerinden para vererek tuttukları futbol takımına destek verirler. Şimdi öyle uyanıklık yapılmış ki, vatandaş Trabzonspor'u çok sever diye Uzungöl'de yapılmak istenen bir HES projesine, Trabzonspor HES'i adı altında bir girişimde bulunuldu. Oysa Trabzonspor'un orada yüzde 10 hissesi var, yüzde 90’ı özel firmaya ait. 'Bu halk izin vermez ama Trabzonspor'un gelir elde edeceği bir projeye halk karşı çıkmaz' düşüncesiyle Trabzonspor HES'i adı altında yapılmak isteniyor” dedi.