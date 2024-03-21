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        Taş ocağında kayalıktan düşüp öldü

        TRABZON'un Of ilçesinde, taş ocağında kayalıklarda yürürken dengesini kaybederek düşen Orhan Şahmeran Karaca (46), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 17:03 Güncelleme: 21.03.2024 - 17:05
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        Taş ocağında kayalıktan düşüp öldü
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        TRABZON’un Of ilçesinde, taş ocağında kayalıklarda yürürken dengesini kaybederek düşen Orhan Şahmeran Karaca (46), hayatını kaybetti.

        Of ilçesindeki bir taş ocağında bugün saat 13.00 sıralarında Orhan Şahmeran Karaca, kayalıklarda yürürken dengesini kaybedip düştü. Karaca’nın düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karaca’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahmeran Karaca’nın cesedi, Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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