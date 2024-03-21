Taş ocağında kayalıktan düşüp öldü

Of ilçesindeki bir taş ocağında bugün saat 13.00 sıralarında Orhan Şahmeran Karaca, kayalıklarda yürürken dengesini kaybedip düştü. Karaca’nın düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karaca’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahmeran Karaca’nın cesedi, Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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