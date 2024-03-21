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        Trabzon'da "Çevre Farkındalığı Festivali" düzenlendi

        Trabzon'da, 22 Mart Dünya Su Günü, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla "Çevre Farkındalığı Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 16:25 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:25
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        Trabzon'da "Çevre Farkındalığı Festivali" düzenlendi
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        Trabzon'da, 22 Mart Dünya Su Günü, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla "Çevre Farkındalığı Festivali" gerçekleştirildi.

        Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde Sıfır Atık Koordinatörü Doç. Dr. Nazihan Ursavaş, öncülüğünde konferans organize edildi.

        Ursavaş, bu ay içinde Dünya Su Günü, Uluslararası Sıfır Atık Günü ve Orman Haftası'nın kutlandığını belirterek, "Üç tarafı denizle çevrili ülke olsak da su sıkıntısı yaşayan ülkelerden biriyiz. Bu tehlikenin önüne geçmek için yeterince tedbir alamıyoruz. Artık az su ile yaşamayı öğrenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raif Kandemir, Antarktika'daki gözlemlerini paylaştı.

        Kandemir, Antarktika'da Türk Bilim Üssü adlı araştırma birimi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Tüm ülkeler 'barış ve bilim' çatı ilkesiyle orada bulunuyor. Antarktika dünyanın damacanası. Dolayısıyla sadece su için bile tüm ülkelerin Antarktika'da olması gerekiyor. Buzullar sürekli eriyor. Son birkaç yılda kıta 219 milyar ton buz kaybetti. Bu böyle sürerse dünyadaki su seviyesinin yakında 58 metre yükseleceği ve okyanusa kıyısı olan bütün ülkelerin göç etmek durumunda kalacakları değerlendiriliyor. Bazı deniz canlılarının da soyu tükenecek. İnsanlığın suyu ve havayı zehirlemekten acilen dönmesi gerekiyor."

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aytar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde görevli çevre mühendisi Arif Yılmaz, sıfır atık konusunda sunum yaptı.

        Araştırma Projesi Yarışmasında başarılı olan öğrencilerin de projelerinin anlattığı etkinlikte üniversitenin Merkez Fatih Yerleşkesine Orman Fidanlık İl Müdürlüğünden temin edilen 100 meyve fidanı toprakla buluşturuldu.

        Etkinliklere, Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, akademisyenler, öğretmenler ile Söğütlü ve İskenderpaşa Ortaokulu öğrencileri katıldı.

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