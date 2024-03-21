Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Trabzon'da uyuşturucu sattığı tespit edilen kişi yakalandı.
Trabzon'da uyuşturucu sattığı tespit edilen kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 şüphelinin Ortahisar ve Tonya ilçelerinde uyuşturucu temin ettiği ve satışını gerçekleştirdiği tespit edildi.
Operasyonda, uyuşturucu madde tespit köpeği "Aynaz"ın da katılımıyla şüphelinin ikameti ve aracında yapılan aramalarda, 114 gram kubar esrar, 856 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma, 2 de esrar öğütücü aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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