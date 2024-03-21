Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Trabzon'da uyuşturucu sattığı tespit edilen kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 16:19 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da uyuşturucu sattığı tespit edilen kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 şüphelinin Ortahisar ve Tonya ilçelerinde uyuşturucu temin ettiği ve satışını gerçekleştirdiği tespit edildi.

        Operasyonda, uyuşturucu madde tespit köpeği "Aynaz"ın da katılımıyla şüphelinin ikameti ve aracında yapılan aramalarda, 114 gram kubar esrar, 856 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma, 2 de esrar öğütücü aparat ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
        Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Başbakanın "sürpriz istifası" merak konusu oldu
        Başbakanın "sürpriz istifası" merak konusu oldu
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar

        Benzer Haberler

        Of'ta Nevruz Bayramı kutlandı
        Of'ta Nevruz Bayramı kutlandı
        Bakan Uraloğlu: Erdoğan, 'Yürüyün' dedi, biz de yürüdük
        Bakan Uraloğlu: Erdoğan, 'Yürüyün' dedi, biz de yürüdük
        TKDK Trabzon Koordinatörü Aydoğdu'dan Vali Yıldırım'a ziyaret
        TKDK Trabzon Koordinatörü Aydoğdu'dan Vali Yıldırım'a ziyaret
        Trabzon'da taş ocağındaki kayalıklardan düşen işçi öldü
        Trabzon'da taş ocağındaki kayalıklardan düşen işçi öldü
        Trabzon'da müzecilik deneyimlerinin paylaşıldığı panel düzenlendi
        Trabzon'da müzecilik deneyimlerinin paylaşıldığı panel düzenlendi
        Trabzon'da bir grup avukat Trabzonspor taraftarlarının tutuklanmasını prote...
        Trabzon'da bir grup avukat Trabzonspor taraftarlarının tutuklanmasını prote...