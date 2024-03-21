Bakan Uraloğlu: Erdoğan, 'Yürüyün' dedi, biz de yürüdük

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2018'de ekonomik sıkıntılar yaşadık, arkasında pandemi yaşadık, yetmedi 6 Şubat depremlerini yaşadık. Bütün buna rağmen kamunun yapması gereken hizmetleri durdurduğunu gördünüz mü? Durdurmadık. Niye durdurmadık? Recep Tayyip Erdoğan, 'Yürüyün' dedi, biz de Allah'ın izniyle yürüdük" dedi.

Bakan Uraloğlu, geldiği Trabzon'da, şehir içi ve transit trafiğini düzenleyecek Güney Çevre Yolu şantiyesini ziyaret etti, projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Uraloğlu, Güney Çevre Yolu ile trafiğin çevre yolu üzerinden hızlı ve kesintisiz akışı tesis edilip, sahil kesimindeki yoğunluğun ortadan kalkacağını söyledi. Uraloğlu, ardından Şalpazarı ilçesine giderek, esnaf ziyaretinde bulundu. İlçe meydanında toplanan vatandaşlarla hitap eden Uraloğlu, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ilçe belediye başkanlarına destek istedi.

‘GERÇEKLEŞTİREMEYECEĞİMİZ BİR HİZMET YOKTUR’ Beşikdüzü ilçesinde düzenlenen mitinge de katılan Uraloğlu, "Burada ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, bakanlıklar olarak bizler, milletvekillerimiz gerçekten çok güzel bir ekibimiz var. Trabzon'da AK Parti ve Cumhur İttifakı döneminde çok güzel bir birliktelik yakaladık. Bizim ihtiyacı olup da karşılayamayacağımız, gerçekleştiremeyeceğimiz bir hizmet yoktur. Önümüzde kıymetli bir seçim var; şurada sayılı günümüz kaldı. O güne kadar inşallah beraberce gayret edelim ve 31 Mart'ta seçimi alalım, hizmetlerimize devam edelim. Ulaştırma Bakanlığı olunca daha çok yollar gündeme geliyor; burada birçok hizmet yaptık. 5 yıllık bir süre var zaten. Allah'ım nasip ederse, Allah ömür verirse, hangi görevlerde oluruz bilemeyiz ama buralara geleceğiz, neler yaptık onların hesabını size vereceğiz. O zamana kadar zaten gelip gideceğiz de bu siyaset böyle kısa atımlı değil, uzun atımlıdır. O zamana kadar ne söz verdiysek; yapacağız" dedi.