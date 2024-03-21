Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Bakan Uraloğlu: Erdoğan, 'Yürüyün' dedi, biz de yürüdük

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2018'de ekonomik sıkıntılar yaşadık, arkasında pandemi yaşadık, yetmedi 6 Şubat depremlerini yaşadık.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 14:53 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Uraloğlu: Erdoğan, 'Yürüyün' dedi, biz de yürüdük
        ABONE OL
        ABONE OL

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2018'de ekonomik sıkıntılar yaşadık, arkasında pandemi yaşadık, yetmedi 6 Şubat depremlerini yaşadık. Bütün buna rağmen kamunun yapması gereken hizmetleri durdurduğunu gördünüz mü? Durdurmadık. Niye durdurmadık? Recep Tayyip Erdoğan, 'Yürüyün' dedi, biz de Allah'ın izniyle yürüdük" dedi.

        Bakan Uraloğlu, geldiği Trabzon'da, şehir içi ve transit trafiğini düzenleyecek Güney Çevre Yolu şantiyesini ziyaret etti, projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Uraloğlu, Güney Çevre Yolu ile trafiğin çevre yolu üzerinden hızlı ve kesintisiz akışı tesis edilip, sahil kesimindeki yoğunluğun ortadan kalkacağını söyledi. Uraloğlu, ardından Şalpazarı ilçesine giderek, esnaf ziyaretinde bulundu. İlçe meydanında toplanan vatandaşlarla hitap eden Uraloğlu, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ilçe belediye başkanlarına destek istedi.

        ‘GERÇEKLEŞTİREMEYECEĞİMİZ BİR HİZMET YOKTUR’

        Beşikdüzü ilçesinde düzenlenen mitinge de katılan Uraloğlu, "Burada ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, bakanlıklar olarak bizler, milletvekillerimiz gerçekten çok güzel bir ekibimiz var. Trabzon'da AK Parti ve Cumhur İttifakı döneminde çok güzel bir birliktelik yakaladık. Bizim ihtiyacı olup da karşılayamayacağımız, gerçekleştiremeyeceğimiz bir hizmet yoktur. Önümüzde kıymetli bir seçim var; şurada sayılı günümüz kaldı. O güne kadar inşallah beraberce gayret edelim ve 31 Mart'ta seçimi alalım, hizmetlerimize devam edelim. Ulaştırma Bakanlığı olunca daha çok yollar gündeme geliyor; burada birçok hizmet yaptık. 5 yıllık bir süre var zaten. Allah'ım nasip ederse, Allah ömür verirse, hangi görevlerde oluruz bilemeyiz ama buralara geleceğiz, neler yaptık onların hesabını size vereceğiz. O zamana kadar zaten gelip gideceğiz de bu siyaset böyle kısa atımlı değil, uzun atımlıdır. O zamana kadar ne söz verdiysek; yapacağız" dedi.

        'HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

        Türkiye'de pandemi ve ekonomik sıkıntılara rağmen kamu hizmetlerinin sürdüğünü kaydeden Uraloğlu, "Değerli hemşerilerim 2018'de ekonomik sıkıntılar yaşadık, arkasında pandemi yaşadık, yetmedi 6 Şubat depremlerini yaşadık. Bütün buna rağmen kamunun yapması gereken hizmetleri durdurduğunu gördünüz mü? Durdurmadık. Niye durdurmadık? Recep Tayyip Erdoğan, 'Yürüyün' dedi, biz de Allah'ın izniyle yürüdük. Sizlerin desteğiyle yürüdük, devam ediyoruz; onun yol arkadaşı Devlet Bahçeli hocamız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, onların güzel birlikteliği var; bizim sahadaki birlikteliğimiz tam da budur. Her şeye rağmen hizmet ettik, hizmet etmeye devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan Temel Ünlü çete üyesi çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan Temel Ünlü çete üyesi çıktı!
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        EURO 2024 provası!
        EURO 2024 provası!
        31 Mart yerel seçimi! 5 adımda oy kullanma rehberi
        31 Mart yerel seçimi! 5 adımda oy kullanma rehberi
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Neuralink: Beyin çipli hasta düşünce yoluyla satranç oynadı
        Neuralink: Beyin çipli hasta düşünce yoluyla satranç oynadı
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        TKDK Trabzon Koordinatörü Aydoğdu'dan Vali Yıldırım'a ziyaret
        TKDK Trabzon Koordinatörü Aydoğdu'dan Vali Yıldırım'a ziyaret
        Trabzon'da taş ocağındaki kayalıklardan düşen işçi öldü
        Trabzon'da taş ocağındaki kayalıklardan düşen işçi öldü
        Trabzon'da müzecilik deneyimlerinin paylaşıldığı panel düzenlendi
        Trabzon'da müzecilik deneyimlerinin paylaşıldığı panel düzenlendi
        Trabzon'da bir grup avukat Trabzonspor taraftarlarının tutuklanmasını prote...
        Trabzon'da bir grup avukat Trabzonspor taraftarlarının tutuklanmasını prote...
        Bakan Uraloğlu, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde vatandaşlarla buluştu:
        Bakan Uraloğlu, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde vatandaşlarla buluştu:
        Olaylı maçta tutuklamalara avukatlardan 'siyah çelenk'li tepki
        Olaylı maçta tutuklamalara avukatlardan 'siyah çelenk'li tepki