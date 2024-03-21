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        Bakan Uraloğlu, Cumhur İttifakı'nın Beşikdüzü'ndeki mitinginde konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Trabzon'da AK Parti döneminde, şimdi Cumhur İttifakı döneminde çok güzel bir birliktelik yakaladık. Biz istiyoruz ki şöyle bir 5 yıl daha Beşikdüzü'nü de bunun içine katarak beraberce devam edelim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 16:24 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:24
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        Bakan Uraloğlu, Cumhur İttifakı'nın Beşikdüzü'ndeki mitinginde konuştu:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Trabzon'da AK Parti döneminde, şimdi Cumhur İttifakı döneminde çok güzel bir birliktelik yakaladık. Biz istiyoruz ki şöyle bir 5 yıl daha Beşikdüzü'nü de bunun içine katarak beraberce devam edelim." dedi.

        Bakan Uraloğlu, Cumhur İttifakı'nın Beşikdüzü Mitinginde, bugüne kadar hizmet ettikleri ilçeye bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

        Trabzon'da çok güzel bir ekipleri olduğunu belirten Uraloğlu, "Trabzon'da AK Parti döneminde, şimdi Cumhur İttifakı döneminde çok güzel bir birliktelik yakaladık. Biz istiyoruz ki şöyle bir 5 yıl daha, Beşikdüzü'nü de bunun içine katarak beraberce devam edelim. Beşikdüzü için, ilimiz için ihtiyaç olup da bizim karşılayamayacağımız, gerçekleştiremeyeceğimiz bir hizmet yoktur." diye konuştu.

        Uraloğlu, seçime kısa bir süre kaldığını anımsatarak, "O güne kadar inşallah beraberce gayret edelim ve 31 Mart'ta o seçimi alalım, biz de hizmetlerimize devam edelim. Biz zaten devam edeceğiz de daha iyi devam edebilmek için Beşikdüzü'ne daha iyi hizmet edebilmek için." ifadesini kullandı.

        Bakanlığı dolayısıyla Karadeniz'de, Trabzon'da ve Beşikdüzü'nde daha çok yolların gündeme geldiğine işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

        "Birçok hizmet yaptık, birçok ihtiyacınız daha olduğunu biliyoruz. İlçe belediyesiyle, büyükşehir belediyesiyle her türlü imkana sahibiz biz. Genel seçime kadar 4 yıl, mahalli seçime kadar 5 yıllık bir süre var. 5 yıllık süre içerisinde zaten Allah nasip eder, Allah ömür verirse, hangi görevlerde oluruz bilemeyiz ama tekrar buralara geleceğiz. Tekrar neler yaptık onların hesabını size vereceğiz. O zamana kadar zaten gelip gideceğiz de bu siyaset böyle kısa adımlı değildir, uzun adımlıdır. Dolayısıyla biz o zamana kadar ne söz vermişsek yapacağız."

        Bakan Uraloğlu, yağmura rağmen bekleyen vatandaşlara teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı:

        "2018'de ekonomik sıkıntılar yaşadık. Arkasından pandemi yaşadık. Yetmedi 6 Şubat depremlerini yaşadık. Bütün bunlara rağmen kamunun, yapması gereken hizmetleri durdurduğunu gördünüz mü? Durdurmadık, Allah rızası için gerçekten durdurmadık. Niye durdurmadık? Recep Tayyip Erdoğan 'Yürüyün' dedi, biz de yürüdük Allah'ın izniyle. Sizlerin desteğiyle yürüdük, devam ediyoruz. Onun yol arkadaşı Devlet Bahçeli hocamız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, onların güzel birlikteliği var. Bizim sahadaki birlikteliğimiz de tam budur."

        Mitingde, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Ömer Ayar, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç ve MHP Beşikdüzü Belediye Başkan adayı Barış Öztürk de konuşma yaptı.

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