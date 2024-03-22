Diz bağlarındaki kopma nedeniyle 3 yıldır güçlükle yürüyen kişi ameliyatla sağlığına kavuştu

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Bayburtlu 39 yaşındaki Eser Ozulu, geçirdiği spor kazasından 3 yıl sonra sağ dizinde çoklu bağ kopması şüphesi ile yönlendirildiği Trabzon'daki hastanede yapılan operasyonla iyileşti.

Kars'taki bir merkezde 2021'de kayak yaptığı sırada dizinden yaralanan Ozulu, tedavi görmesine rağmen iyileşemedi.

Ozulu, şikayetlerinin artmasının ardından çoklu bağ kopması şüphesiyle Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne yönlendirildi.

Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerim Öner'in muayene ettiği Ozulu'nun sağ dizinde çoklu bağ kopması olduğu belirlenerek ameliyatına karar verildi.

Bu süreçte hastanın dizinde dönme, kayma, güvensizlik hissinin devam ettiğini belirten Öner, "3 sene boyunca hastamız çeşitli yerlere gitti, 3 MR çekildi. Sistemde o MR'lar mevcut ancak hastada direkt MR'da saptanan net bulgular yoktu." dedi.

Öner ve ekibi tarafından ameliyat edilen Eser Ozulu, devam eden tedavi sürecinde koltuk değneğinden destek alarak yürüse de çektiği acılardan kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Öner, çoklu bağ yaralanmasını belirlemek için hassas diz muayenesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Çoklu bağ yaralanmaları aslında aşikardır. Hastamızda ön ve arka çapraz bağlarla ilgili muayenemiz netti ancak iç yan bağlarla ilgili muayenemiz çok net değildi. Yani hassas bir muayeneyle belirlenebilecek bir yaralanmaydı ancak 3 sene boyunca atlanmış oldu. Hastamız 3 senenin sonunda bize başvurdu."

Gerekli muayene yapıldıktan sonra teşhisi koyduklarını anlatan Öner, "Ön çapraz bağ, arka çapraz bağ ve iç yan bağ yaralanması mevcuttu. Bununla ilgili kısa bir ameliyat hazırlığıyla artroskopik rekonstrüksiyonlarını gerçekleştirdik. Şu anda hastamızın yüzü gülüyor, takiplerimiz de iyi olacak inşallah." diye konuştu.