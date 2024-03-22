Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü yakalandı
Trabzon'da haklarında 3 ay ile 17 yıl 7 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 firari yakalandı.
Trabzon'da haklarında 3 ay ile 17 yıl 7 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 firari yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin farklı ilçelerde 15-21 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi yakalandı.
Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 37 kişiyi daha yakalayarak adli makamlara teslim etti.
Öte yandan Ortahisar ilçesinde motosiklet çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli de İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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