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        Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü yakalandı

        Trabzon'da haklarında 3 ay ile 17 yıl 7 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 19:17 Güncelleme: 22.03.2024 - 19:17
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        Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü yakalandı
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        Trabzon'da haklarında 3 ay ile 17 yıl 7 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 firari yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin farklı ilçelerde 15-21 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi yakalandı.

        Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 37 kişiyi daha yakalayarak adli makamlara teslim etti.

        Öte yandan Ortahisar ilçesinde motosiklet çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli de İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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