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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Trabzon'da konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız öyle bir gayret, öyle bir uğraş içerisinde ki bu ramazan-ı şerif inşallah Filistin'deki kardeşlerimizin de kurtuluşuna vesile olur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 17:06 Güncelleme: 22.03.2024 - 17:06
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Trabzon'da konuştu:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız öyle bir gayret, öyle bir uğraş içerisinde ki bu ramazan-ı şerif inşallah Filistin'deki kardeşlerimizin de kurtuluşuna vesile olur." dedi.

        Tonya ilçesinin İskenderli Mahallesi'nde vatandaşlara hitap eden Uraloğlu, ülkenin her yerine hizmet ettiklerini, nerede hizmet lazımsa öncelikle onları yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

        Hizmetlerin aralıksız devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Çünkü Cumhurbaşkanımızın bize talimatı o. 'Nereye ne lazımsa onu yapacaksınız.' diyor Recep Tayyip Erdoğan, bize istikamet veriyor. Biz de yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

        Uraloğlu, ülkenin neresine gidilirse gidilsin orada yapılan hizmetlerin görüleceğine işaret ederek, her zaman olduğu gibi vatandaşın derdiyle dertlenmeye devam ettiklerini aktardı.

        Tonya'da yapılan çalışmaları anlatan Uraloğlu, Beşikdüzü-İskenderli-Tonya yolunun, Türkiye standartlarında bir yol haline getirilerek halkın hizmetine sunulduğunu vurguladı.

        Uraloğlu, Çayırbağı üzerinden Düzköy'den Akçaabat'a inen bir hat olduğunu dile getirerek, "Tonya'yı merkez aldığımız zaman orası Trabzon'a daha yakın. Orada da güzel bir yol yapıyoruz. Aynı zamanda o yolla Tonya'nın çevre yolundan süt fabrikasının oraya bağlanıyoruz. Güzel bir çevre yolu da olacak, ona devam ediyoruz. Yine bu işin devamı olarak bizim Fol tarafına gidecek olan yerde de bir çevre yolu yapıyoruz." ifadesini kullandı.

        Yaşanan ekonomik krize, pandemiye ve depreme rağmen çalışmaların durmadığının altını çizen Uraloğlu, "Beşikdüzü-Tonya yolunun durduğunu gördünüz mü? Görmediniz. Allah için devam etti ve devam da edeceğiz." dedi.

        Uraloğlu, yapılacak diğer yatırımlara ilişkin de bilgi vererek, "Değerli işler yaptık ve asla günü kurtarmaya yönelik işler yapmıyoruz. Sizi kandırmaya yönelik işler yapmıyoruz." diye konuştu.

        İki hafa önce Konya'yı ziyaret ettiğini belirten Uraloğlu, "Onlara, 'değerli Konyalı kardeşlerim' dedim. 'Sizin büyükşehirdeki rekorunuz var ya biz onu inşallah 2024'te Trabzon'a alıyoruz.' Şunu dediler, 'Siz alırsanız üzülmeyeceğiz. Hayırlı olsun.' Allah razı olsun." dedi.

        Uraloğlu, vatandaşa hizmet etmekle mükellef olduklarını vurgulayarak, "Seçime yönelik, sizi kandırmaya yönelik asla hiçbir iş yapmadık. Bundan sonra da böyle davranacağız. Çünkü bizim harcadığımız, sizin ödediğiniz vergilerdir. Kamu kaynaklarıdır. Onları doğru yere kullanmamız gerekir, biz de tam bunu yapmaya gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Tonya'dan rekor oy beklediklerine dikkati çekerek, belediye başkan adaylarına destek isteyen Uraloğlu, daha sonra ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti.

        - "Elimizden ne geliyorsa onu yapacağız"

        Bakan Uraloğlu, Vakfıkebir ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosunun açılışında, vatandaşların ramazan ayını tebrik ederek, "Cumhurbaşkanımız öyle bir gayret, öyle bir uğraş içerisinde ki bu ramazan-ı şerif inşallah Filistin'deki kardeşlerimizin de kurtuluşuna vesile olur." diye konuştu.

        Vakfıkebirlilerin AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na destek verdiğini belirten Uraloğlu, "28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza yüzde 71 destek verdi." dedi.

        Uraloğlu, Vakfıkebir Belediye Başkan adayı Muhammet Balta'ya destek isteyerek, şunları kaydetti:

        "Kardeşlerim öz eleştiri yapabiliriz. Hizmet eden, görevde olan insanların elbette eksiği olur, hepimizin vardır eksiği. Muhammet kardeşimin de eksiği olabilir ya da kendisini çok iyi ifade edememiş olabilir. Bazıları hiç iş yapmadığı halde, CHP tarafı bunu çok iyi beceriyor gerçekten, hiç iş yapmadığı halde İstanbul'da sanki dünyanın işini yapmış gibi anlatıyorlar. Adamlar yapmadığı işleri anlatıyor, biz yaptığımız işleri onlar kadar anlatamıyoruz bazen."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Trabzon'da büyükşehir ve 18 ilçe belediyesini kazanma sözü verdiklerini dile getiren Uraloğlu, "Şurada bir hafta vaktimiz kaldı. O bir hafta daha gayret edelim. Burada olan kardeşlerimiz var, olmayanlar var. Ama hepsi bizim hemşehrimiz, akrabamız, komşumuz. Şu bir haftalık süreçte kime ulaşabiliyorsak ona ulaşalım. Bizim istikametimiz bellidir, Allah'ın izniyle o istikameti bozmadan devam edelim." şeklinde konuştu.

        Uraloğlu, ilçede hayata geçirilen projelere ilişkin de bilgi vererek, "Bizde Vakfıkebirimizi inşallah bu 5 yıllık süreçte daha yoğun bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Elimizden ne geliyorsa onu yapacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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