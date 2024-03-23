Bakan Özhaseki: Asrın felaketini asrın dönemi sıfatına döndürdük

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin yarattığı yıkımı ortadan kaldırmak için çok büyük ekiple çalıştıklarını belirterek, "O asrın felaketini asrın dönemi sıfatına döndürdük. 100 binlerce ev yapıyoruz. Köylerimizde çelik evler yapıyoruz, şehir merkezlerimizi yeniden yapıyoruz. Şu ana kadar dağıttığımız konutların sayısı 76 bini buldu. Her ay da 10 bin 15 bin ev vermeye devam edeceğiz” dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yerel seçim çalışmaları kapsamında geldiği Trabzon’da Çarşıbaşı ilçesinde seçim yürüyüşüne katıldı. Burada vatandaşlarla selamlaşıp, taleplerini dinleyen Bakan Özhaseki, katıldığı bir cenaze namazının ardından Yomra ilçesinde gerçekleştirilen mitingde konuştu. 6 Şubat depremlerini hatırlatarak, depremselliğe uygun davranmaktan başka çare olmadığını vurgulayan Bakan Özhaseki, “Üzerinde yaşadığımız bu güzel Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerleşimlerinden bir tanesi, cennet gibi bir vatana sahibiz. Aynı zamanda son dönemde de mazlumların sığınma coğrafyasıdır. Her güzelin bir kusuru olduğu gibi bu coğrafyanın da iki tane kusuru var. İkisi de yerin altında. Birisi kitle örgütleri; bu ülkeyi bölmek parçalamak isteyen yurt dışı destekli hainler bitmek bilmiyor. İkincisi de depremsellik; deprem de başımızın belası. Cenabıhak'a şükürler olsun PKK’yı da bitirdik, FETÖ’yü de, DHKPC’sini, IŞİD’i de toprağa gömdük. Bir daha çıkamayacaklar inşallah. Bir taraftan da yerin altında bir depremsellik var. Ne yazık ki kural böyle konmuş, biz depremselliğe kafa tutamayız. Ona uygun şekilde hal almaktan başka çaremiz yok. En son 6 Şubat’ı hatırlayın. 2 tane deprem tam 18 ilimiz etkilendi, 14 milyon insanımız zarar gördü, 680 bin evimiz yıkıldı, 170 bin de iş yerimiz yerle bir oldu. Maddi hasar çok büyük, 100 milyar doların üzerinde. Toprağa verdiğimiz kardeşlerimizin sayısı 53 bin 500” dedi.

‘DAĞITTIĞIMIZ KONUTLARIN SAYISI 76 BİNİ BULDU’ 6 Şubat depremlerinin yarattığı yıkımı ortadan kaldırmak için çok büyük ekiple çalıştıklarını kaydeden Bakan Özhaseki, “Ama biz o günden beri çalışıyoruz. O asrın felaketini asrın dönemi sıfatına döndürdük. 100 binlerce ev yapıyoruz. Köylerimizde çelik evler yapıyoruz, şehir merkezlerimizi yeniden yapıyoruz. Şu ana kadar dağıttığımız konutların sayısı 76 bini buldu. Her ay da 10 bin 15 bin ev vermeye devam edeceğiz. Tam bin tane şantiyede 110 bin kişilik orduyla çalışıyoruz şimdi. 4 bin 333 köyümüzde çelikten evler yapıyoruz. Fakat bizim muhalefet çıkmış diyor ki, ‘hani nerede evler, kime verdiniz? Allah ıslah etsin bunları, biz gece gündüz çalışıyoruz. Yolumuzdan şaşmayacağız. Gece gündüz çalışacağız. Bizim işimiz hizmet, hizmetten başka bir şey bilmeyiz biz” diye konuştu.

'KILIÇDAROĞLU HERKESİ KANDIRMIŞ ANADOLU LİSANIYLA KEKLEMİŞ' Konuşmasının devamında muhalefete tepki gösteren Bakan Özhaseki, “Hatırlayın, cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken 2 tane ittifak vardı; birisi Cumhur İttifakı öbürü de Millet İttifakı. Cumhur ittifakı tarafında bizim ortaklığımız net. Özümüz bir sözümüz bir. Biz yerliyiz, milliyiz. Bizim bayrak, ezan ve bu vatanın bölünmez bütünlüğü diye dertlerimiz var. Fakat karşı taraftaki ittifak önce biz 6’lıyız diyordu. Biz de ‘diyorduk ki bak PKK masanın altından kafasını gösteriyor, saklamayın, hilekarlık yapmayın, millete yalan söylemeyin. Onu da söyleyin. Sonra da Kılıçdaroğlu herkesi kandırmış Anadolu lisanıyla keklemiş. Adamın birine İçişleri Bakanlığı’nı da MİT’i de vermiş, 8 oldu o kadro. Sonra da dünyanın en başarısız 2 belediye başkanını da ortak aldılar 10 oldu. Şunu iyi bilelim; bu 10’lu grubun hiçbir tanesinin görüşleri birbirine benzemez. Sosyal olaylara bakışları aynı değil, siyasi ve askeri olaylara bakışları aynı değil. Benzemezler çetesi gibiler; fakat bir araya gelmişler tek şey istiyorlar; ‘Cumhur ittifakı, Recep Tayyip Erdoğan gitsin ne olursa olsun.’ Bunun dışında bir şey duyabildiniz mi? Hayır. Aslında birbirlerini sevmezler fakat dertleri bu” ifadelerini kullandı.