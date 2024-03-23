Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular antrenmanı 5'e 2 pas çalışmasıyla tamamladı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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