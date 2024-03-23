Bakan Özhaseki: Asrın felaketini asrın dönemi sıfatına döndürdük (2)

SEKTÖRTEMSİLCİLERİ BULUŞMASINDA KONUŞTU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Trabzon'un Yomra ilçesindeki mitingin ardından Devlet Su İşleri Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen 'Sektör Temsilcileri Buluşması'na katıldı. Buradaki konuşmasında Türkiye’nin depremselliğine vurgu yapan Bakan Özhaseki, bu gerçeğe uygun hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Şunu bilelim ve unutmayalım ki Türkiye bir deprem ülkesi. Son 100 yılda gerek ana karada gerekse de denizlerimizde meydana gelen 6 ve üzeri şiddette, yıkıcı diye tarif edebileceğimiz deprem sayısı 231. Yani her sene 2 veya 3 tane bir yıkıcı deprem var bu memlekette. Ana karamızda meydana gelen deprem sayımız 60’ın üzerinde. Ölen insan sayımız 130 bin. Böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. ‘Burası 3’üncü derece, burası 4’üncü derece bir şey olmaz bize’ amenna olmasın. Ama tedbiri elden bırakırsak; şu anda Türkiye’de 500’e yakın hareketli fay var. Nerede hangi tarihte nasıl bir şiddetle kırılacağını kimse tahmin edemiyor. Elbette inançlı insanlarız Allah’a dua ederiz ama tedbiri de elden bırakamayız. Çok şükür gücümüz yerine geldi mimarlık mühendislik fakültelerimiz var, hükümetlerimiz güçlü Allah’a şükür, bu gerçekliği bilerek hareket etmek gibi bir yükümlülüğümüz var" dedi.

'TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ MESELESİ SAĞLIKLI ŞEHİRLERİN İNŞA EDİLMESİ' Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, 2 milyon 250 bin konutun dönüşümünü tamamladıkları bilgisini paylaşan Bakan Özhaseki, "İş yerlerimizi, şehirlerimizi; artık her ne yapıyorsak depreme dirençli ve sağlıklı yapmamız icap ediyor. Bu sağlıksız yapılardan kurtulmamız icap ediyor. Bana göre Türkiye’nin en önemli meselesi bu sağlıklı şehirlerin inşa edilmesi. Bu işin tek çözümü var kentsel dönüşüm. Şu anda 2 milyon 250 bin konutu değiştirdik, 450 bin de inşaat devan ediyor. İnşallah çok hızlı bir vaziyette ülkemizi depreme dirençli hale getireceğiz. Ama bu işin 3 tane ayağı vat birisi bakanlıksa, birisi belediyeler, birisi de vatandaşlar. Bu üçlü bir araya geldiğinde bu işi mükemmel yapar. Deprem bölgesinde vatandaşlarımız evlerine oturana kadar biz bu işlere devam edeceğiz. Diğer tarafta da İstanbul başta olmak üzere bütün kentlerimizi kentsel dönüşüme sokmak zorundayız. Önümüzdeki yıllarda İstanbul’da 600 bin kadar konutu değiştireceğiz. Sonra her ilde, 10 bin, 30 bin, 50 bin, 100 bin konut değiştirmek durumundayız. Depreme karşı hazırlıklı olacaksak böyle oluruz, başka olamayız. Yapmamız gereken diğer bir şey de inşaatlarımızı sıfır toleransla yapmak" diye konuştu.