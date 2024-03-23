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        Bakan Özhaseki, Trabzon'da hemşehri derneklerinin temsilcileriyle iftarda bir araya geldi:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bizim belediyecilikten anladığımız, hizmet. Biz gece gündüz demeden hizmet ediyoruz. Çok şükür elimizden geleni yapıyoruz. Genelde hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, özelde de şehirlerimizde gücümüz neye yetiyorsa onu yapıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 23:19 Güncelleme: 23.03.2024 - 23:19
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        Bakan Özhaseki, Trabzon'da hemşehri derneklerinin temsilcileriyle iftarda bir araya geldi:
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bizim belediyecilikten anladığımız, hizmet. Biz gece gündüz demeden hizmet ediyoruz. Çok şükür elimizden geleni yapıyoruz. Genelde hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, özelde de şehirlerimizde gücümüz neye yetiyorsa onu yapıyoruz." dedi.

        Özhaseki, Ortahisar ilçesindeki bir salonda hemşehri dernekleri temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen iftar programında, Türkiye'nin son dönemde bütün mazlumların sığınak coğrafyası olduğunu belirterek "Yüzyıl kadar önce daralan, bunalan Balkanlar'da kim varsa bu coğrafyaya gelmiş. Karadeniz'in ötesindeki daralanlar buraya gelmiş. Güneyde, doğuda mazlum hangi millet varsa bu coğrafyaya gelmiş. Etle tırnak gibi olmuşuz, kardeş olmuşuz, devletimizi kurmuşuz ve gittikçe büyüyoruz. Haliyle düşmana korku veriyoruz ve dostlarımız için de güven kaynağıyız. Allah'a hamdediyoruz." diye konuştu.

        Yerel seçimlerin yaklaştığını hatırlatan Özhaseki, "Bizim belediyecilikten anladığımız, hizmet. Biz gece gündüz demeden hizmet ediyoruz. Çok şükür elimizden geleni yapıyoruz. Genelde hükümet olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, özelde de şehirlerimizde gücümüz neye yetiyorsa onu yapıyoruz. Hiç mazeret üretmeden, durmadan çalışıyoruz, gayret ediyoruz, eser belediyeciliği ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Özhaseki, 21 yıl belediye başkanlığı yaptığını anımsatarak şöyle devam etti:

        "Her seçimde çıkardım vatandaşımıza, 'Bana imkan verdiniz, kocaman bir bütçe verdiniz, elime de bunları verdiniz, ben de bunları yaptım. Müsaade ederseniz öbür dönemde de bunları yapacağım.' derdim."

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun hem valilik hem belediye başkanlığındaki çalışkanlığına şahit olduğunu anlatan Özhaseki, şu değerlendirmede bulundu:

        "Görev yaptığı yerlerde hem valilik hem belediye başkanlığı yapıyordu. Çalışkanlığına, dürüstlüğüne birebir şahidim, Allah kendisinden razı olsun. Bugün de bir bayrak değişimi, Ahmet Metin Genç'e görevi tevdi ediyor. İnşallah sizlerin yüksek oyuyla Büyükşehir'i Ahmet Metin kardeşimiz, merkezde de Ergin kardeşimize destek verip iş başına getireceksiniz. Ben de naçizane bir kardeşleri, arkadaşları olarak elimden ne geliyorsa yapacağım, onlara destek vereceğim."

        Özhaseki, iktidarın gücünün önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Birlikte rahmet var, ayrılıkta azap var. En önemli projeleri de zamanında ben Cumhurbaşkanı'mızın başbakan olduğu, iktidara geldiği dönemlerde yaptım. İktidarın gücü önemli. O yüzdendir ki sizler inşallah burada yine bu birlikteliği, bu güzelliği devam ettirirsiniz. Çok yüksek oyla burada kardeşlerimiz seçilir. İnşallah biz de onlara destek oluruz, sizlerin duasını alırız."

        Programa; TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı ve AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkan adayı Ergin Aydın, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, hemşehri dernekleri temsilcileri ve üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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