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        Haberler Yaşam İklim değişikliğine dikkat çektiler! 1 saatlik karanlık

        İklim değişikliğine dikkat çektiler! 1 saatlik karanlık

        Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF) küresel iklim değişikliği başta olmak üzere çevre sorunlarına dikkati çekmek amacıyla düzenlediği "Dünya Saati" kampanyasına hem yurttan hem de dünyanın çeşitli bölgelerinden destek geldi. Dünyanın en büyük çevre kampanyaları arasında yer alan Dünya Saati hareketi bu yıl, artan doğa kayıpları ve derinleşen iklim krizine dikkati çekmeyi amaçlıyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.03.2024 - 22:46 Güncelleme: 23.03.2024 - 22:46
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        Başkentin simge yapılarından Atakulenin ışıkları, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla 1 saatliğine söndürüldü.

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        Kentin simge yapılarından Atakulenin ışıkları saat 20.30-21.30 saatlerinde kapatıldı ve kuleye "Dünya Saati" ile "Lets Save The Earth" mesajları yansıtıldı.

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        Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Dubai’de bulunan ünlü Burc Halife gökdeleninde "Dünya Saati" etkinliği kapsamında ışıklar söndürüldü.

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        "Dünya Saati" etkinliği iklim değişikliği başta olmak üzere kaynakların aşırı tüketimine karşı insanları bilinçlendirmek için 2007 yılından bu yana dünya genelinde düzenleniyor.

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        İngiltere kraliyet sarayları Buckingham ve Windsor, bugün ‘Dünya Saati’ne destek için saat 20.30’da bir saatliğine ışıklarını söndüreceği açıklandı.

        Dünyanın en büyük çevre kampanyaları arasında yer alan “Dünya Saati” hareketinde milyonlarca kişi ve kurum, iklim değişikliğine dikkat çekmek için 1 saatliğine ışıklarını kapatıyor.

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        Buckingham Sarayı’ndan bugün yapılan açıklamada, Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) çağrısıyla her yıl dünya genelinde düzenlenen Dünya Saati hareketine destek için kraliyet saraylarından Buckhingham ve Windsor’un ışıklarının akşam 20.30’da bir saatliğine kapatılacağı ifade edildi.

        Dünya Saati, her yıl Mart ayının son haftasına denk gelen cumartesi günü, çevre bilincini artırmak için ışıkların kapatıldığı bir küresel hareket olarak biliniyor.

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