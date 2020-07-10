Trabzonspor´un CAS´taki duruşma tarihi belli oldu



Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor´un UEFA'nın verdiği Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının iptali için yaptığı başvurunun ardından duruşmanın 16 Temmuz Perşembe günü yapılacağını duyurdu.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurumu tarafından finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor´un, CAS´a yaptığı itirazın ardından duruşma tarihi belli oldu. CAS´tan yapılan son duyuruya göre duruşmanın 16 Temmuz Perşembe günü yapılacağı belirtilirken, Covid-19 pandemisinden kaynaklanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle, bazı duruşmaların video konferans yoluyla yapılabileceği de ifade edildi.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-07-10 17:16:05



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