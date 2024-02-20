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        Trabzon'da Akçaabat Kalesi'nin turizme kazandırılması çalışmaları devam ediyor

        Trabzon Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, hazırladıkları restorasyon projesiyle Akçakale Kalesi'ni ve çevresini turizm koridoru haline getireceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 14:51 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:55
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        Trabzon'da Akçaabat Kalesi'nin turizme kazandırılması çalışmaları devam ediyor
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        Trabzon Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, hazırladıkları restorasyon projesiyle Akçakale Kalesi'ni ve çevresini turizm koridoru haline getireceklerini bildirdi.

        Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, Akçaabat'ın geleceğinin turizmde olduğunu ve bu minvalde birçok çalışmaya imza attıklarını belirtti.

        Kalenin restorasyon projesi hakkında da bilgi veren Ekim, "Akçakale Kalesi'nin restorasyonunu çok önemsiyoruz. Burası tamamlandığında muhakkak gezilmesi ve görülmesi gereken bir turizm noktası olacak. Hazırladığımız restorasyon projesiyle Akçakale Kalesi'ni ve çevresini bir turizm koridoru haline getireceğiz." ifadesini kullandı.

        Ekim, kalenin her iki yakasında bulunan Akçakale ve Mersin plajlarını birbirine bağlayacaklarını işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Orta noktada Akçakale Kalesi'ni düşünün, sağında ve solunda plajlar yer alıyor. Bu üç noktada ahşap askı yürüyüş yolları ile geçişler yapılacak. Turistik ve sosyal günübirlik tesisler ve seyir terasları oluşturulacak. Bu sayede Akçaabat'ımızda hem yaz turizmi hem de tarih turizmi bir arada olacak. Akçakale Kalesi restorasyonu ve çevre düzenlemesi projemizi Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne gönderdik. Onaylanması halinde kolları sıvayıp projemizi hayata geçirmek için çalışacağız."

        Öte yandan kaledeki kazılarda bulunan 100 sikke, 30 sapan güllesi, 4 top güllesi, 15 bronz obje, taş oluk, 6 mermi kovanı, 5 asker üniforma düğmesi, 10 pipo, 2 ok ucu, 2 tılsım kolye ile gümüş yüzüğün Trabzon Müzesi envanterine alındığı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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