Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi'nde 80 öğrenciye 3 yıl eğitim verilecek

        Trabzon'da Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi'nde kurulacak Deneyap atölyesinde 80 öğrenciye 3 yıl eğitim verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 13:23 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi'nde 80 öğrenciye 3 yıl eğitim verilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi'nde kurulacak Deneyap atölyesinde 80 öğrenciye 3 yıl eğitim verilecek.

        Kentte 21 Kasım 2023'te açılan bilim merkezi bünyesinde Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfınca kurulacak atölyede, 4'üncü, 5'inci, 8'inci, 9'uncu sınıf ve liselerin hazırlık sınıfından seçilecek öğrenciler katılabilecek.

        Hafta içi okuluna giden öğrenciler, hafta sonu bilim merkezinde robotik kodlama, yapay zeka gibi alanlarda ders görecek.

        T3 Vakfı İl Sorumlusu Erkut Kalkavan, AA muhabirine, eğitime katılacak öğrencilerin, e-sınav ve peşinden düzenlenecek teknik sınavla seçileceğini söyledi.

        Vakıf olarak öğrencilere verdikleri öneme işaret eden Kalkavan, "Seçeceğimiz öğrencilere 3 yıl boyunca 11 ayrı modülde eğitim vereceğiz. Öğrenciler 24 ay yüz yüze, 12 ay takımlaşarak proje oluşturacak." dedi.

        Kalkavan, vakıfın yürüttüğü proje ve çalışmalarla Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesine katkı sağlamayı hedeflediğini vurgulayarak, "Yetenekli gençleri tespit etmek, eğitmek, teknoloji alanında girişimcilik kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak ve bilimsel çalışmalara destek olmak için çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz. Bilim merkezimiz çocuklarımızın ufkunu açan bir görev üstlenmiş durumda." diye konuştu.

        - Öğrenciler Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programından yararlanacak

        Kalkavan, öğrencilerin bir kısmına burs bağlanacağını da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Titizlikle seçeceğimiz öğrencilerimizin bir kısmı Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programından yararlanacak. Bursu öğrencilerin tamamına değil, ekonomik şartlar ve başarı düzeyine göre belirlediğimiz öğrencilerimize vereceğiz. Eğitimler sonunda öğrencimiz birçok alanda donanımlı olacak ve daha güzel bir geleceğe onları yönlendirmiş olacağız. Ailelere ricamız 25 Şubat'a kadar başvurularını yapmaları. 28 Şubat'taki e-sınavlara öğrencilerin katılması."

        Kalkavan, ekimde başlayacak eğitimler için çocukları adına ailelerin http://deneyap.org adresinden başvuru yapabileceğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        Yüksek yargıda seçim dönemi! Gözler yüksek yargıda
        Yüksek yargıda seçim dönemi! Gözler yüksek yargıda
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı!
        Trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı!
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        Santos da "Necip" dedi!
        Santos da "Necip" dedi!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek

        Benzer Haberler

        Kadın Boks Milli Takımı, olimpiyat kotası hazırlıklarını Trabzon'da sürdürü...
        Kadın Boks Milli Takımı, olimpiyat kotası hazırlıklarını Trabzon'da sürdürü...
        Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ligde 61. galibiyetini elde etti
        Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ligde 61. galibiyetini elde etti
        DOKA tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi'ne 35 milyon liralık AB fonu sağland...
        DOKA tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi'ne 35 milyon liralık AB fonu sağland...
        Trabzon'da NEET projesi kapsamında 115 kursiyere sertifika verildi
        Trabzon'da NEET projesi kapsamında 115 kursiyere sertifika verildi
        KTÜ heyeti Erzincan'daki heyelan sahasında incelemelerde bulundu
        KTÜ heyeti Erzincan'daki heyelan sahasında incelemelerde bulundu
        TTSO ile İŞKUR geleceğin meslekleriyle ilgili mesleki eğitim kursları açaca...
        TTSO ile İŞKUR geleceğin meslekleriyle ilgili mesleki eğitim kursları açaca...