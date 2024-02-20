Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ligde 61. galibiyetini elde etti

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde 61. galibiyetini aldı.

Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı'nın takımın başında sahaya çıktığı 111 lig maçında 61 galibiyet, 32 beraberlik, 18 mağlubiyet yaşadı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevde bulunduğu iki dönemde müzesine 1 şampiyonluk, 2 Süper Kupa getirirken 1,93 puan ortalaması ile maçlarını oynadı.

- Avcı yönetimindeki Trabzonspor

Ligde ilk olarak 2020-2021 sezonunun 8. haftası sonrası göreve gelen Abdullah Avcı idaresinde bordo-mavililer, 32 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik, 3 mağlubiyetle sezonu tamamladı.

Karadeniz ekibi, şampiyonluğa ulaştığı 2021-2022 sezonunda ise 38 maçta takımın başında çıkan Avcı ile 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımdan ayrıldığı 2022-2023 sezonunun 23 haftalık bölümünde, 11 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

- Bu sezonki maçlar

Trabzonspor, bu sezon Abdullah Avcı yönetiminde ise ligde 18 karşılaşmaya çıktı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 31 puan elde etti, 1,72 puan ortalaması yakaladı.

- 3 kupa sevinci yaşadı

Bordo-mavili kulüp, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirdiği Abdullah Avcı yönetiminde biri Süper Lig şampiyonluğu, 2'si ise Süper Kupa'da olmak üzere müzesine 3 kupa getirdi.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2021-2022 sezonunda 37 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdi. Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla ilk sırada sezonu tamamlayan Karadeniz ekibi, 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Trabzonspor, 27 Ocak 2021'de şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek, 30 Temmuz 2022 tarihinde de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

- Türkiye Kupası hedefi sürüyor

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile ligde 43 puanla 3. sırada yer alırken Ziraat Türkiye Kupası hedefini de sürdürüyor.

Avcı idaresinde bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunda Çorum FK ile 5. eleme turunda Manisa FK'yi 3-1'lik sonuçla geçti.

Kupanın son 16 turunda deplasmanda Gençlerbirliği'ni de uzatmalarda 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, çeyrek finale yükseldi.

Trabzonspor, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.