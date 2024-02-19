Trabzon'da dolandırıcılık suçundan 10 şüpheli tutuklandı
Trabzon'da çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Trabzon'da çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya, internet ve telefon yoluyla iletişime geçtikleri kişileri dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda yakalanan 16 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan A.B, B.G, B.U, F.Y, O.F, M.E, V.G, V.E, A.T. ile T.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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