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        Trabzon'da dolandırıcılık suçundan 10 şüpheli tutuklandı

        Trabzon'da çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 14:09 Güncelleme: 19.02.2024 - 14:09
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        Trabzon'da dolandırıcılık suçundan 10 şüpheli tutuklandı
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        Trabzon'da çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya, internet ve telefon yoluyla iletişime geçtikleri kişileri dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda yakalanan 16 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan A.B, B.G, B.U, F.Y, O.F, M.E, V.G, V.E, A.T. ile T.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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