Trabzonspor'da son 2 sezonun en golcüsü Trezeguet

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenen Trabzonspor'da takımının ilk golünü atan Trezeguet, son 2 sezonda takımın en çok gol katkısı sağlayan oyuncusu konumunda bulunuyor.

Mısırlı oyuncu, geçen sezon bordo-mavili takımın 11 gol ile en fazla gol kaydeden futbolcusu olurken bu sezon ise 9 golü bulunan Paul Onuachu'nun ardından 6 golle ikinci sırada yer alıyor.

Trezeguet, iki sezonda ligde 34 maçta forma giyerken rakip fileleri 17 kez havalandırmayı başardı.

- Kötü gidişatı durdurdu

Mısırlı oyuncu, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra Trabzonspor'un kötü gidişatını da durdurdu.

Bu sürede ligde 6 maça çıkamayan Trezeguet, 2-0 kaybedilen Beşiktaş maçıyla forma giymeye başlarken Gençlerbirliği ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası'nda uzatmalarda attığı gol ile takımına turu getiren isim oldu.

Bordo-mavili futbolcu, sahalarında 2-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 2-0 kazandıkları Siltaş Yapı Pendikspor maçlarında da takımının ilk golünü kaydetti.

Biri Ziraat Türkiye Kupası, 2'si lig olmak üzere Mısırlı oyuncu, son 3 maçta alınan galibiyetlerde önemli rol oynadı.

- 13 puanlık katkı

Trabzonspor, Trezeguet'in ligde gol attığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan elde etti.

Dış sahada EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere biten karşılaşmada 1, Gaziantep FK maçında 2 gol atan Mısırlı oyuncu, daha sonra 3-0 hükmen kazanılan İstanbulspor karşısında da 1 gol attı.

Trezeguet, ligin son 2 haftasında sahalarında 2-0 galip geldikleri Atakaş Hatayspor ve dış sahada Siltaş Yapı Pendikspor maçında da 1'er gol kaydetti.

- 10 numara forma ile 2 maçta da gol attı

Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılmasının ardından 27 numaralı formayı bırakarak 10 numaralı formayı giyen Trezeguet, son 2 karşılaşmada çıktığı bu formayla gol atmayı başardı.

Trezeguet, ilk olarak 10 numaralı formayla çıktığı Atakaş Hatayspor, ardından Siltaş Yapı Pendikspor maçlarında 1'er gol kaydetti.