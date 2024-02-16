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        Trabzon'da denize giren kadının cesedi bulundu

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denize giren kadının cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 01:22 Güncelleme: 16.02.2024 - 01:30
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        Trabzon'da denize giren kadının cesedi bulundu
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denize giren kadının cesedi bulundu.

        Ganita sahiline akşam saatlerinde gelen ve kimliği henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu kadının denize girdiğini gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede yaptığı incelemede kayalıklarda ayakkabı ve mont buldu.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, denizde yaptıkları aramada, yaklaşık 30 metre açıkta su yüzeyinde kadının cesedini tespit etti.

        Kıyıya getirilen ceset, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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