Trabzon'da denize giren kadının cesedi bulundu

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, denizde yaptıkları aramada, yaklaşık 30 metre açıkta su yüzeyinde kadının cesedini tespit etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede yaptığı incelemede kayalıklarda ayakkabı ve mont buldu.

Ganita sahiline akşam saatlerinde gelen ve kimliği henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu kadının denize girdiğini gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.

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